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10 Eylül 2020 Perşembe 23:03 | Son Güncelleme:

Genç ve kadın çiftçilere hibe

Genç ve kadın çiftçilere hibe

Tarım Bakanı Pakdemirli, “Genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçiye bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi faaliyetleri için yüzde 50 hibe vereceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük aile işletmeleri kapsamında gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini söyledi.

KONSERVE, ERİŞTE

Bu doğrultuda hibe müjdesi veren Pakdemirli, “Kırsal kalkınma yatırım destekleriyle küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte vb.), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli ayrıca, Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16.4 milyon lira destek ödemesinin yarın yapılacağını açıkladı.

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