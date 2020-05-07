Genç 'STAR'lar belli oldu! Virüsle mücadeleye karşı 300 proje yolda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19’un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın (STAR) değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirterek, “STAR Programı’na yapılan 340 başvurunun 300’ü desteğe hak kazandı” dedi. Varank, yazılı açıklamasında, araştırmacılara güvendiklerini belirterek, “Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. Sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

AŞI VE İLAÇ GELİŞTİRME



Varank, geçen ay Kovid-19 ile ilgili sanal ortamda bir konferans düzenlediklerini hatırlatarak, aşı ve ilaç geliştirme alanında TÜBİTAK’ın liderlik ettiği araştırmaları bizzat bu işi yürüten hocalardan dinlediklerini söyledi. Konferans esnasında genç araştırmacılardan, öğrencilerden bu çalışmalara dahil olmak istediklerine ilişkin pek çok mesaj geldiğini bildiren Varank, bu taleplere kayıtsız kalmadıklarını ve harekete geçerek yeni bir burs programı tasarladıklarını vurguladı.

6 BİN TL’YE KADAR BURS



Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni nesil dezenfektanlar, koruyucu kıyafetler, tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları konularında çalışmalar yapılan projelerde görev almak üzere başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alan lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs verilecek.

18 MİLYAR LİRALIK YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI



Bakan Varank ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım teşvik belgelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Varank, mart ayında düzenlenen teşvik belgeleriyle 27 bin kişilik istihdam oluşturulabilecek, 18 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını bildirdi.

2019’A GÖRE ARTTI



İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımların geçen yıla göre artış gösterdiğini belirten Varank, “Martta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak, 18 milyar liralık yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı” ifadelerini kullandı.

209’U KADIN ARAŞTIRMACI



Programa başvurular 8 Nisan tarihinde başlayıp 20 Nisan’da sona ermişti. Kovid-19 ile mücadeleye yönelik halen kamu kurumları tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerinde görev almak isteyen ve bu ilgili projelerin yürütücülerinden kabul almış öğrenci ve araştırmacılar programa yoğun ilgi gösterdi. Kovid-19 ile mücadeleye yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen 118’i lisans, 85’i yüksek lisans, 70’i doktora öğrencisi ve 27’si doktora sonrası olmak üzere toplam 300 araştırmacı bu kapsamda destek almaya hak kazandı. Söz konusu 300 STAR bursiyerinin 209’unu kadın araştırmacılar oluşturdu.