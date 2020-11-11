11 Kasım 2020 Çarşamba 01:00 | Son Güncelleme:
Gemi işlemleri artık e-Devlet'ten yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların gemi işlemlerindeki bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu işlemleri ve ödemelerini e-Devlet aracılığıyla online gerçekleştirebileceklerini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Verilen e-Devlet hizmetimiz sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek, virüsle mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem personelimizin sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacağız” dedi.