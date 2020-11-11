Gemi işlemleri artık e-Devlet'ten yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Verilen e-Devlet hizmetimiz sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek, virüsle mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem personelimizin sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacağız” dedi.