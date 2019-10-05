Gelişen ülkelere 100 milyar dolar akacak

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 96.5 milyar dolarlık net sermaye girişi beklenirken, en fazla girişin 67.4 milyar dolarla Hindistan’a olacağı öngörülüyor. Türkiye’ye ise 5.4 milyar dolarlık fon akışı bekleniyor. Bu yıl Kore, Suudi Arabistan, Rusya, Tayland, Polonya ve Nijerya’da sermaye çıkışı, Hindistan, Çin, Brezilya, Endonezya, Meksika, Arjantin, Güney Afrika, Kolombiya, Şili, Lübnan, Mısır, Filipinler, Ukrayna, Türkiye, Çekya, Malezya ve Macaristan’da sermaye girişi yaşanacak. Sermaye girişi yaşanması beklenen 17 ülkeye toplam 308.8 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor.

GECİKMELİ TALEP ETKİLİ OLDU

Gelişmekte olan ülkelere ağustos ayındaki 30.9 milyar dolarlık net sermaye girişinin ardından eylülde de 37.7 milyar dolarlık fon akışının yaşandığı öngörülüyor. Yılın ikinci çeyreğinde toplamda 34.6 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleştiği dikkate alındığında, söz konusu toparlamada, gecikmeli talebin etkili olduğu belirtiliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin mayıs ayında bozulan algının ikinci çeyrekteki sermaye çıkışında etkili olduğu vurgulanırken, ticaret geriliminin artması durumunda sermaye çıkışlarının daha fazla tetikleneceğine işaret edildi.