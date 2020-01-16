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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sahte internet sitesi uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan sahte internet sitesi uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte internet siteleri tespit edildiğini belirterek, her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmesi uyarısında bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte internet siteleri tespit edildiğini belirterek, Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmesi uyarısında bulundu.

GİB'den yapılan duyuruda, söz konusu sahte internet siteleriyle, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına işaret edilerek, "Başkanlığımızla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir. Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için, adli makamlara da iletilmesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

AA


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