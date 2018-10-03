Geleceğin otomobillerini robot sürücüler kullanacak

Sümer DEMİRCİLER

Avrupa’nın en büyük otomobil fuarlarından olan Paris, kapılarını öncelikle dünyanın dört bir yanından gelen 10 binden fazla gazeteci için açtı. 4-14 Ekim tarihlerinde açık olacak fuarda 50’den fazla modelin dünya ve Avrupa ilk gösterimi yapılıyor.

ELEKTRİKLİLER FAZLA

Geleceğin elektrikli ve otonom araçlarının damga vurduğu fuarda bir çok marka elektrikli otomobillerinin yanı sıra hibrit teknolojisine sahip yeni modellerini tanıtıyor. Bu yıl Alman üreticiler dışında özellikle Asyalı üreticilerin de boy gösterdiği fuarda özellikle Vietnamın’ın ilk yerli markası VinFast da sahne aldı. Genç marka Pininfarina tarafından tasarlanan, BMW 5 Serisi’ üzerine geliştirilen sedan Lux A2.0 ve X5 üzerine inşa edilen SUV Lux SA’yı ilk kez sahneye çıkardı.

OTONOMDAN ROBOTA

Fuarın ilgi çekici konseplerinden biri de otonom yani sürücüsüz olarak kullanılabilen araçların gelecekte evrim geçirip robotlara dönüşeceğinin sinyallerini veren çalışmalar oldu. Yeni nesil bir robot aracı olarak tanıtılan Renault EZ Ultimo, 3 yolcuyu istenilen yerden alıp, başka bir noktaya lüks içinde götürmek üzere tasarlanmış bir konsept. Yüzde 100 elektrikli aracın bütün kontrolleri bilgisayar yardımıyla yapılıyor.

1 milyon LEGO’dan Bugatti

Fuardaki en pahalı oto Lego’nun yaptığını Bugatti oldu. 30 bin saat çalışmışlar ve 5 milyon Euro’ya mal olmuş. Tüm parçaları Lego ama saate 30 km hız yapıyor. 1 milyondan fazla LEGO Technic parçasını kullanarak birebir boyutlarda bir tasarlanan Bugatti Chiron 5.3 beygir gücünde. Gerçek Bugatti Chiron ise saatte 400 kilometre hıza ulaşabiliyor. Oyuncak arabanın ağırlığı yaklaşık 1.5 ton.

Renault Kadjar sahnede

Fuarın ev sahibi markalarından Renault, dinamik çizgileriyle dikkat çeken yeni Kadjar dışında otonom robot aracı EZ-ULTIMO’nun dünya tanıtımını yaptı. Avrupa’nın en çok satan modelinin Limited Edition versiyonu ZOE Iconic ile Renault standında yerini aldı. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Renault, Paris Otomobil Fuarı’nda EZ-ULTIMO konsept modeli ile geleceğe ilişkin vizyonunu ortaya koyuyor. Otonom, elektrikli, paylaşımlı çözümler ile herkes için sürdürülebilir mobilite kavramını vurguluyor” dedi.

Toyota’dan 2 dünya tanıtımı

Paris’te tamamen yenilenen Corolla Touring Sports’un dünya lansmanını gerçekleştiren Japon Toyota, aynı zamanda Yaris modelinin 20. yılını ilk kez burada gösterdiği iki özel modelle kutladı.

2019’da satışa çıkıyor

Berk Çağdaş şöyle devam etti: “Diğer taraftan tasarımı ile müşterilerin beğenisini kazanan Kadjar modeli Paris’te ilk kez gün ışığına çıkıyor” dedi. Yeni Kadjar 2019’dan itibaren Türkiye pazarında satılmaya başlanacak.”

3 Serisi’nin örtüsü kalktı

BMW, baştan aşağı yenilenen üç yeni modeli 3 Serisi, X5, 8 Serisi ve Z4 ile fuarda yerini aldı. Teknolojik açıdan büyük gelişmelerin gözlendiği 3 Serisi markanın en büyük yeniliği olarak dikkat çekiyor. Türkiye pazarında da sınıfının güçlü oyuncusu 3 Serisi, yıl sonundan itibaren satışa sunulacak.