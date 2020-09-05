Geleceğin akıllı otoyolu devrede

Edirne’yi Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bağlayacak olan Türkiye’nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamlanan bölümleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ve 15 kişilik ekiple tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda yaşanabilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak.

2. ETAP YIL SONU



Açılış töreninde konuşan Erdoğan “Yap-İşlet-Devret ile ülkemize kazandırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz. 2. kesimde de yıl bitmeden trafiğe açılmış olacak. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli’ye sonra Antalya’ya uzanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlanınca en yoğun insan ve araç trafiği yaşanan kısımda problem çözülmüş olacak” dedi. Erdoğan “Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan işlemler akıllı ulaşım sistemiyle gerçekleştirilecek. Trafik yoğunluğundan buzlanmaya, bakım onarım ihtiyacından ileride akıllı araçların kullanımına imkan sağlayacak altyapısına kadar pek çok özelliğiyle bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik” diye konuştu.

GÜVENLİ ULAŞIM



“Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak” diyen Erdoğan 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşımın sağlanacağını belirtti. Erooğan projenin ekonomiye sağlayacağı 1.6 milyarlık katkının yanında önemli turizm merkezlerine ulaşımda da ciddi katkılar sağlayacağını söyledi. Erdoğan “Bu otoyol devlet açısından da oldukça karlı bir yatırım olmuştur” dedi.

ESER SİYASETİ



Erdoğan şunları söyledi: “Bölünmüş yollar göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometre idi. Buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Toplam yol ağı 68 bin 429 kilometreyi buluyor. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye’yi hem kalkındırdık, hem de güçlendirdik. Eskilerin düt demeye dudak gerektiği sözü var. Son 7 yılda Türkiye’nin maruz kaldığı fırtınadan sağ salim çıkması küresel-bölgesel güç haline gelmesi ülkemizi getirdiğimiz noktadandır.”

Ankara-Niğde Otoyolu’nun açılışını Başkan Erdoğan ile birlikte Bakan Karaismailoğlu ve firma yetkilileri birlikte yaptı.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU’NDAKİ ULAŞIM SİSTEMLERİ



• Fiber optik hat: 3 omurga halinde 1.3 milyon metre.

• Trafik sensörü: 500 adet.

• Metorolojik ölçüm istasyonu: 9 adet.

• Olay algılama kamerası: 208 adet.

• Akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi: 335 adet.

• Dijital ortam sunucusu: 687 adet.

OTOYOL 1.6 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK



Ankara-Niğde Otoyolu sayesinde 36 milyon 220 bin kişi/saatlik zaman tasarrufu sağlanacak ve söz konusu tasarruf ülke ekonomisine her yıl 885 milyon liralık katkı olarak yansıyacak. Otoyol sayesinde yakıttan yıllık 127 milyon 551 bin litre tasarruf elde edilecek. Proje ile birlikte her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlanacak. Ayrıca otoyol ile karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak.

TERÖRE RAĞMEN DUR DURAK BİLMEDİK



Teröre rağmen Cudi Dağı tünellerini tamamladıklarını belirten Erdoğan “Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi. Yapılmasını istemediler. Dur durak bilmedik yaptık” dedi.

Erdoğan “Hedefimiz, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 2022’nin 18 Mart’ında hizmete açmaktır. Seyhan’da inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli’nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik” dedi.

Erdoğan açılış sonrası test sürüşü yaptı.

LOJİSTİK GÜÇ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ



Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’yi lojistik süper güç olmaya hazırladıklarını belirterek, “Bugün burada büyük bir gururla 1. ve 3. kesimini açtığımız Ankara-Niğde Otoyolu da tamamladığımız dev projelerimiz arasında yerini alacaktır” dedi.