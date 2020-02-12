Gecikmeler %60 azaldı, Eurocontrol tebrik etti 

Türkiye’nin havacılıkta gösterdiği performans Avrupa’dan övgü topluyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından yayımlanan 2019 yılı endüstri raporuna göre; Avrupa’daki uçuşlar yüzde 0.8 oranında artış gösterdi. 2013 yılından bu yana en düşük büyüme oranının olduğu belirtilen raporda, Avrupa hava trafiğine en fazla katkı yapan havayolları ve havaalanlarını açıklandı. 2019’da günlük bazda Avrupa uçuşlarında en fazla katkı yapan ülkeler arasında İspanya ve İtalya ilk sırada yer aldı. Türkiye de listede katkı yapan ülkeler arasında gösterildi.

AVRUPA’YI SOLLADI

Avrupa’nın en yoğun 25 havalimanında 15 dakikadan fazla gecikme yaşanan uçuşların sayısı 2018’e göre yüzde 5.7 azalırken Türkiye 2019 yılı boyunca ATFM gecikmelerini (en-route ve havaalanı) yüzde 60.5 azalttı. Eurocontrol, Avrupa’nın 2019 yılı performansına ilişkin raporunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne göndererek Türkiye’yi gecikmelerde yaşanan iyileşme dolayısıyla tebrik etti. 2019’da Avrupa havalimanlarından yapılan uçuşların yüzde 27’si gecikmeli olarak gerçekleşti ve yıl boyunca toplam 24 milyon dakika gecikme yaşandı. Raporda, Antalya, İstanbul ve İstanbul Sabiha Gökçen gibi Türkiye’deki yoğun havalimanlarının, gecikmeler açısından Avrupa’daki en yoğun havaalanlarına kıyasla çok daha iyi bir performans gösterdiği vurgulandı.

THY, AVRUPA’DA 3. SIRAYA OTURDU

DÜNYANIN 127 ülkesindeki 319 noktaya uçan THY, Avrupa’da ilk üçe girdi. Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolları içinde THY günlük 1331 uçuşla en fazla uçuş gerçekleştiren 3. havayolu oldu. Ryann Air günlük 2 bin 212 uçuşla birinci, Lufthansa 1470 uçuşla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada yer alan THY’yi günlük 946 uçuşla Air France takip etti.

ANTALYA YÜKSELİŞTE

Antalya Havalimanı da uçuş trafiğine günlük 46 uçuş eklemesiyle, Avrupa hava trafiğine en fazla uçuş ekleyen ikinci havalimanı oldu. Viyana Havalimanı günlük trafiğine 69 uçuş ekleyerek günlük 772 uçuş trafiğiyle ilk sırada yer alırken, Antalya Havalimanı günlük 556 uçuşla ikinci sırada yer aldı.