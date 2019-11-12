Geçen yılın 31 milyar dolarlık rekorunu 16.5 saatte kırdı

Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın indirimli Bekarlar Günü satışları, tatilin ilk 9 saatinde 23 milyar dolara ulaştı. 90 dakikada 16.3 milyar dolardan fazla alım gerçekleşerek yeni bir rekor da kırıldı. Ayrıca ilk 16.5 saat içinde geçen yılın toplam satış rakamı olan 30.7 milyar dolar da aşıldı ve bir rekor daha kırıldı.

1 DAKİKADA 1 MİLYAR $

Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada 1 milyar dolar sınırını aşan miktarda harcama yaptılar. Dünyanın en büyük satış etkinliği olan bu faaliyet, Asya’nın en büyük şirketi Alibaba tarafından yıllık bir ritüele dönüştürüldü. 11 Kasım’a denk geldiği için “Çifte 11” olarak da adlandırılan bu etkinlik, yatırımcılar tarafından, ekonomik büyümenin yüzde 6’nın altına inme riskiyle birlikte, Çinli tüketicilerin harcama performanslarının bir ölçütü olarak da değerlendiriliyor.

DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN!

Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı fırsatları başta olmak üzere birçok online alışveriş sitesinin kampanyalı satışlar planladığı 2 aylık indirim döneminde, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sahte sitelere karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.