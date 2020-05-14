Gaziantep TOKİ çekilişi canlı yayın nereden izlenir, saat kaçta? Gaziantep Güneykent kura sonuçları açıklandı mı?

Gaziantep TOKİ çekilişi canlı yayın nereden izlenir? merak ediliyor. Gaziantep'te yapılacak TOKİ projelerinin kurası için geri sayım sona erdi. Kuralar, internetten canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ Gazitantep'in Güneykent ilçesine 1900 konut, Şehitkamil Kuzeyşehir'e ise 2200 konut inşa ediyor. TOKİ Gazitantep konutlarına başvuranlar kurayı canlı olarak takip etmek istiyor. İşte detaylar..

GAZİANTEP TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

Gaziantep Şahinbey İlçesi Güneykent kurası bugün saat 10:00'da, Gaziantep Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir kurası ise yarın saat 10:00'da çekilecek.

GAZİANTEP TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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GAZİANTEP TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gaziantep TOKİ çekilişi sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. İsim listesi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

TOKİ GAZİANTEP PROJELERİ

GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1330 570 1900 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 1540 660 2200 15 Mayıs 2020 Cuma 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN



