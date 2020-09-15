Gaziantep’i ve mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla her yıl 11-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali GastroAntep, bu yıl , koronavirüs önlemleri nedeniyle GastroAntep Hasat Günleri ismiyle kutlandı. Ünlü şef ve gurmelerin de katıldığı festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye’nin pandemi sürecinde turizmde pazarı açık, sistemi işleyen sınırlı birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi. Gaziantep’in Türkiye’nin önemli marka şehirlerinden olduğunu vurgulayan Alpaslan, “Kentin lezzetini tatmaya her yerden insanlar koşarak geliyor” diye konuştu.

‘SAĞLIKLI’ LEZZET



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, her şehrin bir kimliği olduğunu ve Gaziantep’in de çok özel yanları bulunduğunu ifade etti. Antep fıstığının bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğinin bilim insanlarınca tescillendiğini hatırlatan Şahin, “Aslında Gaziantep aşıyı buldu, kentin lezzetleri doğal aşı. Bunları yediğiniz zaman vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor ve sağlıklı lezzetin başkenti olma yolculuğumuz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Batalhöyük Kafe’de düzenlenen 3’üncü Uluslararası GastroAntep Festivali resmi açılış törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (ortada) ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür (solda), Bakan Yardımcısı Alpaslan’a (sağda) cevizli şire hediye etti.