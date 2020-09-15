  • $7,4855
  • 8,9102
  • 473.226
  • 1107.29
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
15 Eylül 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:

Gaziantep aşıyı buldu!

Gaziantep aşıyı buldu!
- ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

GastroAntep Hasat Günleri'ne katılan Fatma Şahin, aslında Gaziantep'in koronavirüs aşısını bulduğunu belirterek, “Kentin lezzetleri doğal aşı” dedi.

Gaziantep’i ve mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla her yıl 11-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali GastroAntep, bu yıl , koronavirüs önlemleri nedeniyle GastroAntep Hasat Günleri ismiyle kutlandı. Ünlü şef ve gurmelerin de katıldığı festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye’nin pandemi sürecinde turizmde pazarı açık, sistemi işleyen sınırlı birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi. Gaziantep’in Türkiye’nin önemli marka şehirlerinden olduğunu vurgulayan Alpaslan, “Kentin lezzetini tatmaya her yerden insanlar koşarak geliyor” diye konuştu.

‘SAĞLIKLI’ LEZZET

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, her şehrin bir kimliği olduğunu ve Gaziantep’in de çok özel yanları bulunduğunu ifade etti. Antep fıstığının bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğinin bilim insanlarınca tescillendiğini hatırlatan Şahin, “Aslında Gaziantep aşıyı buldu, kentin lezzetleri doğal aşı. Bunları yediğiniz zaman vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor ve sağlıklı lezzetin başkenti olma yolculuğumuz devam ediyor” ifadelerini kullandı. 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Batalhöyük Kafe’de düzenlenen 3’üncü Uluslararası GastroAntep Festivali resmi açılış törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (ortada) ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür (solda), Bakan Yardımcısı Alpaslan’a (sağda) cevizli şire hediye etti. 

<p>Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız' dedi.</p>

Bakan Akar: Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı! 1'i ağır 9 yolcu yaralandı

MasterChef'te şaşırtan eleme! Macerası bir hafta sürdü...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.