Gazi Üniversitesi personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Kura tarihi ne zaman?

Gazi Üniversitesi personel alımı başvuruları 21 Ekim itibari ile başladı. İşlemler 25 Ekim’e kadar devam edecek. Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak ve ya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapabilirler. Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 21.10.2019 – 25.10.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak ve ya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapabilirler.

KURA NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 12.11.2019 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler.

Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını gerek görüldüğü taktirde noter kura çekiminden önce veya kura çekiminden sonra Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri istenecektir. Adayların evrak teslimine ilişkin ve diğer tüm duyurular Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesi duyurular bölümünden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Yapılan sözlü sınav sonucunda Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarılı olan adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.