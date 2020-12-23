Gazdan sonra yılın 2. müjdesi... 6 milyar dolarlık altın rezervi keşfi

Karadeniz’deki doğalgaz keşfinden sonra yıl biterken bir müjdeli haber de altından geldi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş’a ait Bilecik’teki Söğüt altın sahasında 3.5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini duyurdu. Poyraz, “Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

KOZA’DAN GERİ ALDI



Söz konusu sahanın 2008’de işletilmek üzere Koza Altın şirketine verildiğini ancak şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine Gübretaş tarafından sözleşmenin iptali için dava açıldığını anlatan Poyraz, sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş’a teslimine karar verildiğini söyledi. Poyraz, maden sahasındaki varlığın, Türk ekonomisi ve Gübretaş açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: “Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3.5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1.6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3.2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz.”

DÜNYADA İLK 5’E GİRER



Bu madenin, dünyada da sayılı madenler arasında yer aldığını vurgulayan Poyraz, “Dünyada da ilk 5’e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Buradaki 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ortalama oranı yüzde 8.6” diye konuştu.

MİLLİ KAYNAKLARLA KENDİMİZ ÇIKARACAĞIZ



Türk ekonomisine bu madeni kazandırmak için ciddi hazırlıklar yürüttüklerini belirten Poyraz, şöyle devam etti: “Gübretaş Maden AŞ şirketini yapılandırarak Gübretaş’ın gücü, Tarım Kredi’nin desteğiyle bu madeni kendi imkanlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi yatırımlarımızla çıkarma kararını verdik. Bunu milli, yerli kaynaklarla kendimiz yapacağız. Buradan elde ettiğimiz değeri de Gübretaş’a kazandırıp, şirketin tesislerinde, yenileme yatırımları ve yeni yatırımlarla Türk tarımına ve ekonomisine kazandıracağız. 2 yıl içinde ilk altını çıkarıp, Türk ekonomisinde değere dönüştürmeyi hedefliyoruz.”