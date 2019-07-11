Gayrimenkul sektörü 2020'de tekrar canlanır

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Bu yıl 50’nci yılını kutlayan MESA, 12’si Türkiye’de, 2’si yurt dışında olmak üzere 14 şantiyede konut üretimine devam ediyor. Bu yılı 2018’in biraz altında 1.4 milyar TL ciroyla tamamlayacaklarını söyleyen MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, gayrimenkul sektörünün zor bir dönemden geçtiğini, ancak bunun geçici olduğunu söyledi. Boysanoğlu, “Bu 50 yılda ülkemizle birlikte geçirdiğimiz sıkıntılı dönemlerin en fazla 1,5-2 yıl sürdüğünü gördük.

STOK ÜST SEGMENTTE

G-20 Zirvesi sonrasında Amerika Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi sektöre olumlu yansıdı. Stoklar konusunda da doğru adımlar atılırsa, 2020'nin ortasından itibaren sektör eski canlılığını yakalar” dedi. Şu anda üst segment konutta stok olduğunu vurgulayan Boysanoğlu, “Stok sadece bu grup için var. Yoksa ülkemizde hala bir konut açığı var” dedi. Bu noktada Emlak Katılım Bankası’ndan umutlu olduğuna dikkat çeken Boysanoğlu, “İstatistik anlamında Avrupa’da çok doğru uygulamaları bulunan Polonya modelini değerlendirdiklerini biliyoruz. Bu sistem Türkiye’de de hayata geçirilirse, problemler çözülür” diye konuştu.

MESA Bodrum’un %40’ı satıldı

Erhan Boysanoğlu, MESA Bodrum Demirbükü projesinin MESA’nın 50 yıllık deneyimini yansıttığını belirterek şu bilgileri paylaştı: Bodrum’da 15 bin 800 metrekare kumsal sahili olan tek projeyiz. Projemizde 2+1’den 5+1’e kadar 210 rezidans, 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villa ve butik bir otel yer alıyor. Bölgede ve kendi segmentinde metrekare fiyatı en uygun projeyiz. Fiyatlarımız 3 milyon 500 bin TL’den başlıyor. Satışlarımız ise yüzde 40’a ulaştı.