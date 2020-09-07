‘GastroAntep' için geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şöyle devam etti: “Dijital ortamda yapılacak etkinliğimizin büyük bir yeri olacak. Çünkü canlı yayınlarla Michelin yıldızı şefler vatandaşlarla buluşacak. Büyük bir kitleye ulaşacaklar.”