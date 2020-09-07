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  3. ‘GastroAntep' için geri sayım başladı
07 Eylül 2020 Pazartesi 23:21 | Son Güncelleme:

‘GastroAntep' için geri sayım başladı

‘GastroAntep' için geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Uluslararası GastroAntep Festivali'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında dijital ortamda düzenlenecek etkinliklerle ses getireceğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şöyle devam etti: “Dijital ortamda yapılacak etkinliğimizin büyük bir yeri olacak. Çünkü canlı yayınlarla Michelin yıldızı şefler vatandaşlarla buluşacak. Büyük bir kitleye ulaşacaklar.”

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