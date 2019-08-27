Galataport'a ilk gemi nisan 2020'de gelecek

Simge proje Galataport İstanbul’un resmi olarak Mayıs 2020’de açılması planlanıyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Galataport İstanbul projenin Türkiye ve İstanbul için ‘bir pırlanta’ niteliği taşıdığını söyledi.

25 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

Şahenk, yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak olan Galataport İstanbul’un sahasında barındırdığı 2 müze ve ortalarında yer alan 14 bin metrekarelik rekreasyon alanıyla beraber kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez haline geleceğini dile getirdi. Şahenk, 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 kilometrelik sahil şeridinin projeyle halka açılacağını belirterek, projenin toplam 1.7 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirildiğini kaydetti. Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ise, Galataport İstanbul’un şehre değer katacağını söyledi. Projenin turizm gelirine tahmini katkısının ise 1 milyar dolar civarı olması bekleniyor.

2300 ARAÇLIK YER ALTI OTOPARKI VAR

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hüsnü Akhan da, projenin yaklaşık yüzde 70’inin tamamlandığını aktararak şunları söyledi: “Galataport İstanbul’a ilk gemi 5 Nisan 2020’de yanaşacak. Galataport İstanbul, en yoğun döneminde, inşaat yüklenicileriyle birlikte 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.” Düzenlenen 30 bin metrekarelik peyzaj alanında yüzlerce ağaç yer alacak ve 2 bin 300 araçlık yer altı otoparkı da bölgenin park sorununun çözümüne önemli bir katkı sağlayacak.