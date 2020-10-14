Galata Kulesi'ni bir haftada 16 bin kişi gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan restorasyon sonrası kapılarını bir hafta önce yeniden açan tarihi Galata Kulesi bir haftada toplam 15 bin 685 kişiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un geçen hafta açılışını yaptığı tarihi kule, sıkı salgın önlemlerine rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. Kuleyi açılışın ertesi günü 1687 kişi gezdi. Ziyaretçi sayılarını hafta sonunda ikiye katlayan Galata Kulesi’nden cumartesi günü 3 bin 225, pazar günü de 3 bin 158 kişi İstanbul’u izledi. Bu haftaya 2 bin 96 ziyaretçiyle başlayan Kule’yi önceki gün de 1951 kişi gezdi. Lokanta, restoran gibi eklentilerin kaldırıldığı, müzeye dönüştürülen Galata Kulesi, bakanlığın restorasyonuyla yepyeni bir düzenlemeye kavuştu.

Misafirlerini sergi alanıyla tarihi bir yolculuğa çıkaran kuleye ziyaretçiler Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontrollü olarak kabul ediliyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilen Galata Kulesi’nde salgın sonrası günlük ziyaretçi rakamlarının 4 binleri geçmesi bekleniyor.