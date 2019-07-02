G-20 rüzgarı piyasaya iyi geldi dolar düştü, borsa çıktı

Japonya’da hafta sonu düzenlenen G-20 zirvesinde yaşanan gelişmeler Türk varlıklarına yaradı; kur düşüşe geçti, borsa yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada ABD’den S-400 konusunda yaptırım beklemediğini ifade etti. Yine zirvede uluslararası piyasaların da yakından takip ettiği Çin lideri Xi Jinping ve ABD Başkanı Trump’ın görüşmesinden ek tarife gelmeyeceği uzlaşısı ve müzakereleri sürdürme kararı çıktı. Tüm bu haber akışıyla cuma gününü 5.79 civarında tamamlayan dolar/TL, dün ciddi oranda düşerek 5.62 seviyelerine kadar geriledi.

Euroda da sert düşüş

Euro/TL de 6.40’a kadar çekildi. Borsa ise yüzde 3'ün üzerinde prim yaparken, 100 bin puan sınırına yaklaştı. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 5’i buldu. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi göstergesi de 380.8 baz puana gerileyerek, nisan ayından beri en düşük seviyeye indi.

5.20’lere çekilebilir

QNB Finans Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı, G20'nin beklenenden çok daha olumlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Trump’ın mesajları endişeleri bir miktar ortadan kaldırdı. TL varlıklar diğer gelişen piyasaların gerisinde kalmıştı şimdi bunu kapatma eğiliminde. Kurda 5.65 seviyesi destek olarak önemli. Bu seviyenin devamında 5.50, hatta 5.20 bandına geri çekilme olabilir.”

Piyasada olumlu hava sürecek

Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Cem Şekerci Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede, küresel piyasalarda bu hafta olumlu fiyatlama görülebileceğini belirterek “Tarifelerin gelmemesi olumlu fiyatlamaya neden oluyor” dedi.

En iyi performans TL’de

Para birimi Değer (%)

Türk Lirası 1.79

Meksika Pesosu 0.44

Tayland Bahtı 0.36

Tayvan Doları 0.32

Çin Yuanı 0.30

Filipin Pesosu 0.24