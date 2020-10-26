Fransa'yı boykot çağrısına tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fransız mallarını sakın almayın” çağrısı anında yanıt buldu. Erdoğan’ın çağrısına ilk destek ise Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’ndan (TESK) geldi.

ESNAF SATMAYACAK



TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Halkımız duyarlı olmalı ve esnafımızdan Fransız ürünleri talep etmemelidir” dedi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ise “Ben Makron’un şuursuzca attığı adımların Akdeniz ve Afrika’daki dengelerin Türkiye’nin lehine değişmesi neticesi olduğunu düşünüyorum. Bu adımların sadece bir anlamı olabilir o da Müslümanları şiddet eylemlerine yöneltmek. Bu yüzden dikkatli olmalı, tepkimizi barışçıl yollarla göstermeliyiz. İlk etapta vereceğimiz en iyi tepki de boykottur” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da “Fransız mallarını satın almayın ve itibar etmeyin” çağrısı yaparken sosyal medyada da binlerce kişi ‘Fransız mı Asla’ etiketi altında bir araya gelerek boykota destek verdi.

İSLAM ÜLKELERİNDE ÜRÜNLER RAFTAN İNİYOR



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanları hedef gösteren açıklamaları ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin devlet kurumlarına ait binalara yansıtılması İslam ülkelerinde büyük tepki ve öfkeye yol açtı. Çok sayıda ülkede Fransız ürünleri market reyonlarından toplatılarak satışları durduruldu.

İTHALAT NEGATİF, İHRACAT POZİTİF



Erdoğan’ın boykot çağrısı sonrasında gözler Fransa ile yapılan dış ticarete çevrildi. Türkiye’nin Fransa’dan yaptığı ithalat son 3 yıldır gerileme gösteriyor. Fransa’ya yapılan ihracat ise 2019 yılının tamamı dikkate alındığında 5 yılın zirvesinde. Fransa ile 2013 yılında 8,6 milyar doları bulan ithalat 2019 yılına gelindiğinde 6,7 milyar dolara kadar geriledi. 2015 yılında bu ülkeye 6,1 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 2019’da bu rakam 8 milyar dolar sınırına dayandı. Bu yıl 8 ayda ise pandemi nedeniyle ihracat 4.2 milyar dolara düştü.