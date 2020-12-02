Ford'dan Gölcük'e batarya montaj fabrikası

Son 10 yılda toplam 2.5 milyar euro yatırım yapan şirket, elektrikli araç üretimi için fabrikaya 56 milyon euro daha yatırım yaptı. Elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde büyük önem arz eden ‘Batarya Montaj Fabrikası’nı 2022 itibarıyla Kocaeli’de hayata geçireceklerini açıklayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ülkemizde otomotiv sanayinin elektrikli araç yolculuğuna öncülük ediyoruz” dedi.

TESTLER DE YERLİ



Yenigün, batarya adımlarıyla yazılım mühendisliği yeteneklerine bir yenisini eklediklerine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu önemli yatırımla batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal testleri de kendi mühendisliğimizle yerli olarak geliştiriyoruz. Bu yatırım sadece Ford Otosan için değil, ülkemiz için bir kazanım. Bataryası dahil elektrikli araç üretiminin, geniş bir ekosistemde ülke ekonomisine ve yerli tedarikçiler dahil sanayimizin dünyada rekabet edebilmesine çok olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum.”

Yenigün, 60. yılını kutlayan Ford Otosan’ın 6 milyona yakın araç ürettiğini hatırlatarak, “1300’ü aşan mühendisiyle Türkiye’nin özel sektör olarak en büyük Ar-Ge kadrosuna sahibiz. Ticari araçta Avrupa’nın en büyük üretim üssü haline geldik. Son 10 yılda 2.5 milyar euro yatırım yaptık” değerlendirmesinde bulundu.