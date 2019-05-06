Flaş! Emekli maaşı toptan ödenecek... Bir müjdeli haber daha geldi

Esnaf ve sanatkarı sevindirecek birçok düzenleme gündemde. 9 bin gün prim sayısı, 7 bin 200’e indirilecek. Sehven eksik maaş bağlanan emekli Bağ-Kur’luya toplu ödeme yapılacak. 882 liraya yükselen aylık primler için yeni teşvikler sağlanacak.

Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda, özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi gündeme gelmişti. Yeni iyileştirmeler kapsamında esnaf ve sanatkârlara intibak, prim teşviki ve erken emeklilik müjdesi gündemde. Eğer düzenlemeler hayata geçerse, Bağ-Kur’lular hem gelir elde edecek hem emeklilik süresinde SSK’lılarla eşitlik sağlanacak hem de daha az prim ödeyecek.

1800 GÜN FARK VAR

2019 ve 2023 yıllarını kapsayan Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı’nda son aşamaya girilirken, hazırlanan taslakta son derece kritik hedeflere yer verildi. Bunlar arasında en dikkat çekeni, SSK kapsamındaki sigortalılarla Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarda emekli olabilmek için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi hedefi oldu. Prim ödeme gün sayısı işçi ve memurlarda emeklilik için 7 bin 200, Bağ-Kur’lularda ise 9 bin gün. Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek.

BU YIL SONU YASALAŞACAK

Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SSK'lı çalışanla Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki 1800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörüldü. Bu durum dezavantajlı durumun ortadan kalkması ve Bağ-Kur'lunun yasa çıktıktan sonra 5 yıl daha erken emekli olması anlamına geliyor. Yasanın bu yıl sonuna kadar yetişmesi ve çıkması bekleniyor.

TOPLU ÖDEME YAPILACAK

Esnafa bir diğer müjdeli haber ise intibak düzenlemesi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar 1.305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

PRİM TEŞVİKİ MASADA

Serbest meslek erbabı, şirket ortakları, avukat, muhtar, esnaf Bağ-Kur primi ödüyor. Asgari ücretteki artış Bağ-Kur primlerini de artırıyor. Buna göre; 2019 itibarıyla en düşük esnaf Bağ-Kur primi 700 liradan 882 lira 65 kuruşa çıktı. Primini düzenli ve günü gününe ödeyen, yüzde 5 indirimden yararlanacak ve 838 lira ödeyecek. Tavandan ödeme ise 6 bin 619 lira olacak. Tarım Bağ-Kur primi de en düşük 765 liraya çıktı. Düzenli ödeyenin primi 727 liraya inecek. Bu teşviklere ilaveten, primlere indirim yapılması gündeme geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan sigorta primlerinin esnaf ve sanatkârın belini büktüğünü belirtti. Palandöken, 2019 için sigorta priminin 182 lira artışla 882 liraya yükseldiğine dikkati çekerek, “Acilen bu konuda esnafımıza bir kolaylık sağlanmalı, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükü hafifletilmelidir” ifadelerini kullandı.