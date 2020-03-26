'Fiyatları araştırmadan online alışveriş yapmayın'

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, online alışveriş yapan tüketicileri uyararak, “Dönemsel olarak artan fiyatlara karşı bilinçli olun, araştırmadan almayın. Olağan dışı fiyat artışıyla karşılaştığınızda, ilgili e-ticaret sitelerine mail atabilir, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezini arayabilirsiniz” açıklaması yaptı. Ekmekçi, “Süpermarketler, eczaneler gibi hayati kanalların açık olmasının yanı sıra AVM’lerin açık olduğu saatlerin değişmesi, perakende mağazaların kapanması, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından e-ticaret kanalının stratejik önemini oldukça artırmıştır” dedi.

ÖNLEMLER ALINDI



Ekmekçi, “E-ticaret artık tüketiciler için bir tercih değil, toplum sağlığı için önemli bir temel hizmet haline gelmiştir. E-ticaret İşletmecileri Derneği’ne üye olan Türkiye’nin en büyük e-ticaret firmaları, altyapı sağlayıcıları olarak bizler de bu alanda üzerimize düşen bu sorumluluğu fazlası ile hissediyor ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. Beraber çalıştığımız kargo firmaları ile virüse karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı için gerekli önlemleri alıyoruz” açıklaması yaptı.

İSTİHDAM ARTACAK



“Eve teslimat talebinin artışını karşılamak için hem e-ticaret, hem de teslimat sektöründe istihdamın artacağını bekliyoruz” diye konuşan Ekmekçi, “Burada istihdamın yüzde 10 artacağını öngörüyoruz. Türkiye genelinde özel sektör ve PTT ile beraber 150 binin üzerinde kargo çalışanı var, buna 100 binin üzerinde moto-kurye de eklenince, toplam 250 binin üzerinde teslimat çalışanı şu anda online ticarete hizmet veriyor” dedi.

ALO 175’E BİLDİRİN



Ekmekçi, “Tüm ihtiyaçlarınızı 7/24 güvenilir e-ticaret sitelerinden temin edebilirsiniz. Dönemsel olarak artan fiyatlara karşı bilinçli olun, araştırmadan almayın. Olağan dışı fiyat artışıyla karşılaştığınızda, ilgili e-ticaret sitelerine mail atabilir, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça kapıda ödeme seçeneğini tercih emeyin. Online alışverişleri mutlaka kredi kartınız ile ya da kapıdaysa temassız kartla ödeyin” diye konuştu.

MESAFEYİ KORUYUN



Ekmekçi hijyen ile ilgili de şu açıklamaları yaptı: “Nakitte el değiştirerek virüsün yayılmasını önleyelim. Paketinizi teslim alırken 1 metrelik mesafenizi koruyun. İmza attıktan ve paketinizi açtıktan sonra kargo kutusunu ve bandı güvenli bir şekilde çöpe atın. Olası iade ve değişim için faturanızı muhafaza edin. Herhangi bir yere temas etmeden en az 20 saniye ellerinizi sabunlu suyla yıkayın. Su bulamadığınız bir ortamdaysanız 80 derece kolonya veya dezenfektan ile yıkayın. Alacağınız tüm bu tedbirler, yayılım hızını azaltarak, sağlık sisteminin kapasitesini zorlayacak bir vaka artış hızını önlemek üzere yapacağınız çalışmalardır. “Mesafe Koymak Hayat Kurtarır!”