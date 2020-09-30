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30 Eylül 2020 Çarşamba 16:28 | Son Güncelleme:

Fiyat tarifesi yayımlandı: Doğal gaz fiyatları değişmedi

Fiyat tarifesi yayımlandı: Doğal gaz fiyatları değişmedi
AA

Doğal gaz fiyatlarına ilişkin tarife belli oldu. Ekim ayına ilişkin yayımlanan tarife tablosunda fiyatlar sabit tutuldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

AA'da yer alan haberde BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Süperstar Ajda Pekkan

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