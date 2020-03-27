Fırsatçıya af yok!

Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için destekler hayata geçirilirken, bir yandan da süreci haksız kazanca dönüştürmeye çalışan fırsatçılarla mücadele ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında fırsatçılık yapanlara izin verilmeyeceğini, bu firmaların bakanlığın desteklerinden faydalanamayacağını belirtti.

YENİ PROGRAM HAZIRLANDI



Varank , “TÜBİTAK ile bilim insanlarımızın projelerinin hayata geçmesini sağlayacak özel bir program hazırladık. Kovid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere hızlıca destek vereceğiz. TÜBİTAK Covid-19 Portalı’nı da devreye aldık” dedi. Varank, Türkiye’de solunum cihazı üreten firmalarla destek olmak isteyenleri buluşturduklarını belirterek, “Sağlık Bakanlığımız 5 bin adet sipariş verdi. 1000 cihaz hediye edilecek. Solunum cihazları üretmek için yola çıktık. Kısa sürede seri üretime geçeceğiz” diye konuştu.

YAŞLILARA KOLONYA DAĞITIMI BAŞLADI



Yaşlılara kolonya ve maske dağıtımı konusunda tedarikçilerle görüşmelerin yapıldığını kaydeden Bakan Varank, “İlk ürünler teslim edilmeye başladı. Elini taşın altına koyan firmalarımız oldu. Büyük bir organizasyonla valilerimizin başkanlığında İstanbul ve Ankara’da bunların dağıtımına başlamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAN 198 FİRMAYA 10 MİLYON TL CEZA



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, koruyucu maske başta olmak üzere dezenfektan, kolonya ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş miktarlarda artış yapıldığına ilişkin kendilerine gelen başvurular üzerine, Bakanlığın 81 il müdürlüğüne denetim talimatı verdiklerini ve hızlı bir şekilde gerekli adımların atıldığını bildirdi. Pekcan, “28 Şubat-25 Mart döneminde denetlenen ‘cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat ve diğer gıda’ gibi ürünlerin fiyatlarına yönelik olarak denetlenen firma sayısı 6 bin 448, denetlenen ürün sayısı 13 bin 280’dir” bilgisini verdi.

MASKE İLK SIRADA



Bakan Pekcan, Reklam Kurulu’nun yaptığı toplantıların önemine dikkati çekerek, “Kurulca mart ayında yapılan iki toplantıda haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.