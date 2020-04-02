Fırsatçıların maskesi bugün düşüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs sırasında talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayanlarla ilgili Reklam Kurulu’nun gerekçeli kararının bugün Bakanlığın internet sitesinde firma isimleriyle beraber yayımlanacağını bildirdi. Pekcan, NTV'de katıldığı programda, soruları yanıtladı. Pekcan, son dönemde fahiş fiyatlara konu olan ürünler ve firmalarla ilgili denetimlerinin sürdüğünü, daha önce tespit ettikleri şirketlere Reklam Kurulunca idari para cezası kestiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

FAHİŞ FİYATA SATANA CEZA



"6 bin 558 firmadan savunması ve yasal süreci tamamlananlar da 14 Nisan’daki Reklam Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Buradaki bütün sonuçları hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de MASAK’la da paylaşıyoruz. Biz maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülkeyiz. Fahiş fiyatla mal satanları cezalandıracağız. Ancak hem Sağlık Bakanlığına tedarikte bir sıkıntı çıkarmayan ve fiyatlarda fahiş fiyat uygulamayan, makul fiyattan Bakanlığımızın ve halkın ulaşımına sunan ihracatçı firmalarımızın da önünü kapatmamamız lazım.” Pekcan, e-ticaret ve kargo teslimatı konusunda bir sıkıntı olmadığına da dikkati çekti.

İHRACATTA YÜZDE 17 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR



Pekcan “Martta İran’a ihracatımız yüzde 82 azaldı. İspanya’ya ve İtalya’ya yüzde 40, Fransa’ya yüzde 32,5 azalma var. Bu ay ihracatımızda bir miktar düşme göreceğiz ama yüzde 20’lerin altında olacak, yüzde 17 civarlarında bir düşüş bekliyoruz” dedi.

TİM: BU SÜRECİN KAZANANI OLABİLİRİZ



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, hedeflerinden sapmadıklarını söyledi. Gülle “Aksamalar olabilir ama telafi edecek zaman var önümüzde. Salgın kontrol altına alınırsa bu sürecin kazananı olacağız” diye konuştu.