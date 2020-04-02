Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6688
  • 7,314
  • 340.307
  • 89085.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Fırsatçıların maskesi bugün düşüyor

Fırsatçıların maskesi bugün düşüyor

Fırsatçıların maskesi bugün düşüyor

Ticaret Bakanı Pekcan, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı ürünlerde fahiş fiyat artışı yapan firmaların bugün ifşa edileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs sırasında talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayanlarla ilgili Reklam Kurulu’nun gerekçeli kararının bugün Bakanlığın internet sitesinde firma isimleriyle beraber yayımlanacağını bildirdi. Pekcan, NTV'de katıldığı programda, soruları yanıtladı. Pekcan, son dönemde fahiş fiyatlara konu olan ürünler ve firmalarla ilgili denetimlerinin sürdüğünü, daha önce tespit ettikleri şirketlere Reklam Kurulunca idari para cezası kestiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

FAHİŞ FİYATA SATANA CEZA

"6 bin 558 firmadan savunması ve yasal süreci tamamlananlar da 14 Nisan’daki Reklam Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Buradaki bütün sonuçları hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de MASAK’la da paylaşıyoruz. Biz maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülkeyiz. Fahiş fiyatla mal satanları cezalandıracağız. Ancak hem Sağlık Bakanlığına tedarikte bir sıkıntı çıkarmayan ve fiyatlarda fahiş fiyat uygulamayan, makul fiyattan Bakanlığımızın ve halkın ulaşımına sunan ihracatçı firmalarımızın da önünü kapatmamamız lazım.” Pekcan, e-ticaret ve kargo teslimatı konusunda bir sıkıntı olmadığına da dikkati çekti.

İHRACATTA YÜZDE 17 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Pekcan “Martta İran’a ihracatımız yüzde 82 azaldı. İspanya’ya ve İtalya’ya yüzde 40, Fransa’ya yüzde 32,5 azalma var. Bu ay ihracatımızda bir miktar düşme göreceğiz ama yüzde 20’lerin altında olacak, yüzde 17 civarlarında bir düşüş bekliyoruz” dedi.

TİM: BU SÜRECİN KAZANANI OLABİLİRİZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, hedeflerinden sapmadıklarını söyledi. Gülle “Aksamalar olabilir ama telafi edecek zaman var önümüzde. Salgın kontrol altına alınırsa bu sürecin kazananı olacağız” diye konuştu.


Bakan Fahrettin Koca koronavirüste en çok vaka görülen ili açıkladı!

Bakan Fahrettin Koca koronavirüste en çok vaka görülen ili açıkladı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Osmanlı padişahları bakın nerelere gömülmüşler

F-16'lar için harekete geçildi: Dostu-düşmanı böyle ayırt edecek