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Fırsatçılara inat 5 milyon maske

Fırsatçılara inat 5 milyon maske

Fırsatçılar yüzünden yaşanan maske sıkıntısına karşı Sağlık Bakanlığı 98 firmayla masaya oturdu. Anlaşmayla günde 5 milyon maske üretilecek, sağlıkçılara ve ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılacak.

BÜLENT ŞANLIKAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maske stokçuluğu yapan üreticilere dikkat çekti. Maske üretimine karşı yeni adımların devreye gireceğini belirten Bakan Koca, “Sağlık Bakanlığına satış yapmayıp, yurt dışıyla yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığı tespit edilen üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı.

98 FİRMAYLA ANLAŞMA

Bu firmalardan 20’siyle anlaşma yapıldı. Anlaşma yapmak istemeyenlere karşı el koyma dahil birtakım tedbirler alınacak” dedi.

AKŞAM Sağlık Bakanlığı’nın maske ihtiyacını tamamen karşılamak üzere yaptığı çalışmanın detaylarına ulaştı. Sağlık Bakanlığı yurt genelinde faaliyet gösteren 98 firma ile anlaşmaya vardı. Firmalar 24 saat çalışarak koronavirüsle mücadelede eden sağlık personelinin ve vatandaşın kullanımı için maske üretimine başladı. Günlük yaklaşık 5 milyon maske üretimi hedefleniyor. Maskelerin devlete maliyeti ise 80 kuruş. İhtiyaç halinde üretim için yeni firmalarla da anlaşma yapılacak.


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