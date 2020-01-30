Fındıktan 4 milyar dolar gelebilir

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Türkiye’nin fındık üretiminin yapılacak çalışmalarla yıllar içinde 3 katına, ihracat gelirinin de yıllık 2 milyar dolardan 4-6 milyar dolara kadar çıkarılabileceğini bildirdi.

250 BİN FİDAN DAĞITIMI

Arslantürk, Türkiye’de 720 bin hektarlık alanda yılda ortalama 700 bin ton fındık üretildiğini söyledi. Arsantürk, fındıkta verimi artırmak için örnek bahçeler kurulduğunu, üreticiye fidan dağıtıldığını söyledi. Arslantürk, üreticilere aralıkta 7 bin fındık fidanı dağıttıklarını anımsatarak, “Hedefimiz gelecek yıl Türkiye’de 250 bin fidan dağıtmak” ifadelerini kullandı.