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  3. Fındıkta Türkiye'nin yerini dolduracak başka ülke yok

Fındıkta Türkiye'nin yerini dolduracak başka ülke yok

Fındıkta Türkiye'nin yerini dolduracak başka ülke yok

Kaliteli üretimle Türkiye’de fındık üretiminin 2 milyon tona çıkabileceğini belirten Ferrero Fındık Genel Müdürü Akın, “Türkiye’nin fındıktaki yerini dolduracak bir ülke yok” dedi.

Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Ferrero’nun Türkiye genel müdürü Bamsi Akın, kaliteli üretimin önemine vurgu yaptı. Yıllık üretimin 700 bin ton civarında olduğunu belirten Akın, tamamen kaliteli üretim yapılmasıyla Türkiye’de bu rakamın 2 milyon tona çıkabileceğini söyledi.

200 BİN TON ALIM YAPARIZ

Giresun fındığının taban fiyatının 17 lira olarak açıklanması anımsatılan Akın, “Kabuklu olarak 150-200 bin ton alım yaparız” dedi. Akın, şunları söyledi: “10-15 yılda Türkiye’nin fındıktaki yerini dolduracak bir ülke yok. Türkiye uluslararası fındık talebine uyumlu hareket etmeli." 

5 yılda 35 bin çiftçiye ulaşıldı

FERRERO, ‘Değerli Tarım’ uygulamalarıyla 5 yılda 35 bin çiftçiye ulaştı. ‘Değerli Tarım’ uygulamaları kapsamında geleneksel yollarla yapılan gübreleme, budama, ilaçlama, hasat ve kurutma işlemleri modern yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Son üç yılda toplam 11 bin 300 kadın çiftçiye eğitim verildi. 

Miray ÇİMEN / ORDU

 

 

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