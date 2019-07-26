Fındık taban fiyatı nedir? Fındık fiyatları ne kadar?

"Fındık fiyatı ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Fındık fiyatları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında fındık fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…Başkan Erdoğan açıklamasında “Giresun fındık kilogramda 17 TL olacak.” dedi.

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında fındık fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan açıklamasında, “Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hakettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk. Fındık üreticilerimize müjde vermek istiyorum. Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği geldiğinde kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasında gelmiş bulunuyor. 2019 fındık hasat sezonunun bereketli geçmesini, bu fiyatların da üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.