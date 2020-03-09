Fındık desteklemeleri ne zaman ödeniyor? Fındık destekleme tarihleri 2020 belli oldu mu?

Fındık destek ödemeleri binlerce üretici tarafından heyecanla bekleniyor. Fındık desteklemeleri ne zaman ödeniyor? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Fındık üreticileri fındık destekleme tarihleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Fındık desteklemeleri tarihleri 2020 ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

2020 FINDIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Fındık destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Fındık destek ödemeleri 2017 ve 2018 yılında Nisan ayında yatmıştı. Geçtiğimiz sene ise ödemeler 29 Mart'ta hesaba geçti. Bu sene de Mart sonu veya nisan başında fındık ödemelerinin çiftçilerin hesabına yatırılması bekleniyor.

FINDIK DESTEKLEMELERİ NE KADAR?

Fındık üreticilerine verilecek olan alan bazlı gelir desteği ödemesi dekar başında yapılıyor. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile hesabı olanların hesaplarına, hesabı olmayanların ise T.C. kimlik numaralarının son iki hanesine göre yatırılıyor.