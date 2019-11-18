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  3. Finansman ihtiyacı olan firmalar yerelden desteklenecek

Finansman ihtiyacı olan firmalar yerelden desteklenecek

Finansman ihtiyacı olan firmalar yerelden desteklenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Oktay, "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.CC

"FİNANSMAN İHTİYACI OLAN FİRMALARI YERELDEN DESTEKLEYECEĞİZ"

Fuat Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

AA


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