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  3. Finansçılar yazlıkta çalışabilecek
06 Haziran 2020 Cumartesi 02:14 | Son Güncelleme:

Finansçılar yazlıkta çalışabilecek

Finansçılar yazlıkta çalışabilecek

Finans sektöründe yaz döneminde diledikleri şehirden veya lokasyondan çalışma dönemi başlıyor.

Uygulamayı şimdilik iki finans kuruluşu başlattı. Ancak uzmanlar koronavirüs nedeniyle uygulamanın yaygınlaşabileceğini belirtiyor. İşte uygulamanın ilk örnekleri:

ING BANK: ‘Flexi Yaz’ adı verilen uygulama başlattı. Buna göre, Genel Müdürlük ve K.Maraş Operasyon Merkezi çalışanları, seçtikleri paket kapsamında yaz döneminde diledikleri şehirden çalışabilecek. Çalışanlara, seçtikleri pakete göre bir ya da iki ay kendi tercih ettikleri lokasyondan çalışma imkanı sunan Flexi Yaz, 15 Haziran-15 Eylül’de geçerli olacak. Aynı zamanda ‘Flexi Yaz’ seçenler, bu dönemde haftada beş gün değil, 3-4 gün çalışabilecek.

TÜRKİYE FİNANS: ‘JEST’ adını verdiği uygulama ile çalışanlarına seçenekli çalışma modeli sunuyor. 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınan kapsamında genel müdürlük bünyesinde çalışanların ofise geliş gidişleri esnetilecek. Ofiste çalışmayı tercih etmeyenler ise uzaktan çalışma modelini tercih ederek mesai saatleri kapsamında sistem üzerinden çalışabilecek. ‘Uzaktan esnek saatler ile çalışma’ modelinde ise çalışanlar bankanın belirlediği saat aralıklarından birini seçerek kendi modelini oluşturacak.

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