'Finans merkezinin inşaatını hızlandırdık'

Yelda GÖKDAĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’nin onlarca marka şehirle ‘Şehirler Süper Ligi’nde yer alması gerekiyor. Türkiye, şehirleriyle bu yeni dünya oyununda, oyun kurucu olarak yerini almalıdır” dedi. Bakan Kurum, Sabah Gazetesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘Türkiye 2023 Zirvesi’nde, “Türkiye Mekansal Strateji Planı’nı ortaya koyuyoruz, 2020 içerisinde bu planı tamamlayacağız. İnsan merkezli bir kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirleri inşa etmek istiyoruz” dedi. Kurum, şöyle konuştu: “Yakın Avrupa’yı ve OrtaDoğu’yu da ilgilendiren İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin inşaatını hızlandırdık ve 2021 sonu itibarıyla da tamamlamak istiyoruz.”

‘SOSYAL KONUT’ BÜYÜYECEK

AK Parti Grup Toplantısı öncesi de AKŞAM’ın sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm hızlandı. Sosyal konutla ilgili bir hamlemiz var. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın desteğiyle daha da büyütme projemiz var. Bunları yaptığımızda büyük bir dönüşüm projesi olacak”