Finans gurusu Dave Ramsey'den Bitcoin yatırımcılarına önemli tavsiye

Kişisel finans gurusu Dave Ramsey, kendi sunduğu bir radyo programında Bitcoin yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir tavsiye verdi.

Aksam.com.tr’nin dijital para piyasaları üzerine haberler yapan Bitcoin’den aktardığı habere göre, programa bağlanan bir kişi, 2014 yılında Bitcoin’e yatırdığı 1500 dolarının bugüne kadar 120 bin dolara yükseldiğini söyledi.

Bitcoin’deki parasını nakite çevirmesi gerekip gerekmediğini soran kişi, “Amerika’nın para konusunda en güvenilir sesi” olarak bilinen finans gurusu Dave Ramsey’den şu cevabı aldı:

“Ekonomide batık maliyet analizi denen bir süreç vardır. Eğer yatırımını bugün nakite çevirmezsen, yarın sabah Bitcoin’e yatırılmış 100 bin doların olur. Bitcoin’e 100 bin dolar yatırmak da insanın tüylerini diken diken eden bir karardır. Yatırdığın para artık 1500 dolar değil, 100 bin dolardır. Parayı orada bıraktığın her gün Bitcoin tekrar tekrar yatırım yapıyorsun demektir. Sabah olmadan paranı nakite çevir.”