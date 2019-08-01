Fed'in faiz indirimine kritik yorum: Olumlu dönem başlamıştır

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Merkez Bankası Federal Reserve (Fed), dün akşam 25 baz puan faiz indirimine gitti ve politika faiz oranını yüzde 2,00-yüzde 2,25 aralığına çekti. Karar, Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) 2’ye karşı 8 oyla alındı. Karar sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, “Bu uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı değil ancak yeniden faiz indirebiliriz.” diye konuştu. Bu açıklamaları 24 TV yayınında değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, “An itibarıyla gelişmekte olan piyasalar için olumlu dönem başlamıştır.” yorumunda bulundu.

“BU AÇIKLAMANIN İKİ SONUCU VAR”

Bu açıklamanın iki sonucu olduğunu anlatan Paksoy, “Powell ne derse desin, faiz inmiştir, bu durum dünya piyasasını etkileyecektir.” dedi. Bundan sonra belli bir dönem Avrupa Merkez Bankasının da katılımıyla faiz hadlerinin aşağı yönlü olacağına dikkat çeken Paksoy, “Bizim merkez bankamız manevra alanını koruyacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Fed’in ikinci olarak bilanço daraltmayı durdurduğuna vurgu yapan Paksoy, 3,8 ilâ 4 trilyon arası devam edilecek bilançonun önemli bir sinyal olduğunu söyledi. Piyasanın bunun motivasyonunu arka plana aldığını belirten Paksoy, Fed kaynaklı olası şokların bundan sonra daha az gündeme gelebileceği değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP, KARARI YETERSİZ BULARAK POWELL'I ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı “ekonomiyi desteklemek için elinden geleni yapmamakla” suçladı ve Fed’in faizleri 25 baz puan indirmesini eleştirdi.

Piyasanın Fed ve Powell’dan beklentisinin uzun vadeli ve saldırgan bir faiz indirimi döngüsü olduğunu söyleyen Trump, “Bu; Çin, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle rekabet etmemize yardımcı olurdu. Ancak her zamanki gibi Powell bizi hayal kırıklığına uğrattı.” dedi.