Fed'in başkan yardımcısından bankalara iyi haber: Disponibilite oranı azaltılabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Randal Quarles, toplam mal varlığı 250 milyar doları aşan bankalara yönelik regülasyonların azaltılabileceğini bildirdi.

ABD Senatosunun Bankacılık Komitesinde düzenlenen oturuma katılan Quarles, gelecek döneme yönelik finansal düzenlemelere ilişkin soruları yanıtladı.

Randal Quarles, Fed'in finansal regülasyonları gözden geçirmeye devam ettiğini ve bu süreçte sadece mal varlığına bakılmadığını belirterek, "Regülasyonları mevcut duruma uygun hale getirirken, sermaye boyutu birçok faktörden sadece biri olmalı." dedi.

Mal varlığı 250 milyar doları aşan bankaların da Fed'in değerlendirme alanında olduğunu bildiren Quarles, söz konusu bankalara yönelik disponibilite oranının azaltılabileceğini dile getirdi.

Disponibilite oranı, bankaların mevduatlarına karşılık kasalarında bulundurmaları gereken nakit miktarını belirliyor.

Fed, 2008 finansal krizinden sonra hayata geçen "Dodd-Frank Bankacılık Reformu" gereğince, mal varlığı 50 milyar doları aşan bankaları "sistematik öneme sahip finansal kuruluşlar" kategorisine almış ve ek zorunluluklar getirmişti.

(AA)