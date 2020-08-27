FED Başkanı Powell açıklama yapacak mı? FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED toplantısı, Jerome Powell önderliğinde gerçekleşecek. Yatırımcılar açısında önem arz eden FED toplantısında, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ülkelere verdiği ekonomik zararlar hakkında mesajlar verilecek. FED toplantısı dijital ortamda yapılacak.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED toplantısı bugün saat 21.00'de gerçekleşecek. ABD, FED Başkanı Powell'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak. Konuya dair detaylar geldikçe haberimizde ekleyeceğiz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasalara yön veren temel faktör olurken, hastalığın ekonomilere verdiği tahribatın ne kadar sürede aşılacağına ilişkin belirsizlikler nedeniyle merkez bankalarının para politikalarına dair vereceği mesajlar yatırımcı risk algısı açısından önem taşıyor.

Bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek Jackson Hole konferansı kapsamında Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelerde, Fed'in uzun zamandır beklenen yeni para politikası çerçevesi ve enflasyon hedefine dair ipuçları aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da Jackson Hall toplantısında başta Fed Başkanı Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının ve ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.