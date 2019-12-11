FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Aralık 2019 FED faiz indirimi yapacak mı?

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. FED ve Avrupa Merkez Bankası gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yılın son faiz kararlarını bu hafta açıklıyor. FED, yılın son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Gözler Aralık 2019 FED faiz indiriminde. Başkan Powell toplantı sonrası yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin ve para politikasının iyi bir yerde olduğunu savunmuştu. Aralık 2019 FED faiz indirimi yapacak mı? merak ediliyor. İşte FED toplantısına ilişkin bilgiler..

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün yapılacak. Faiz kararı da akşam saatlerinde açıklanacak.

ARALIK 2019 FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

FED faiz kararında değişiklik beklenmezken, piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek döneme ilişkin yapacağı açıklamalara odaklandı.

Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. Bankanın ne zamana kadar aksiyon almayıp beklemede kalacağı ise piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Ekonomistler, Fed'in gelecek 1-2 yıl boyunca beklemede kalabileceğini ancak herhangi bir olumsuzluk olması durumunda ekonomiye gerekli desteği verme konusunda açık kapı bırakabileceğini belirtti.

Bu yıl 3 kez faiz indirimine giden Fed, temmuz ayında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde yine 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.