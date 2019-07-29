Fed faiz toplantısı ne zaman? T

Fed faiz toplantısı ne zaman? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu ay yapılacak olan iki toplantıya gözler dikilmiş durumda. Merkez Bankası faiz kararı 25 Temmuz’da açıklanacak. Fed faiz kararı toplantısı en son 20 Haziran tarihinde yapılmıştı.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Amerikan Merkez Bankası FED Temmuz Toplantısı 30 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Toplantı 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek ve FED Başkanı Powell kameraların karşısına geçerek dünyanın beklediği faiz kararını açıklayacak. Toplantının saati bilinmiyor.