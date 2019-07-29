Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6292
  • 6,262
  • 256.489
  • 103156
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Fed faiz toplantısı ne zaman? T

Fed faiz toplantısı ne zaman? T

Fed faiz toplantısı ne zaman" T

Fed faiz toplantısı ne zaman yapılacak? arama motorunda yoğun olarak aranıyor.Doların seyrini etkileyecek olan toplantılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Fed faiz toplantısı ne zaman? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu ay yapılacak olan iki toplantıya gözler dikilmiş durumda. Merkez Bankası faiz kararı 25 Temmuz’da açıklanacak. Fed faiz kararı toplantısı en son 20 Haziran tarihinde yapılmıştı.   

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Amerikan Merkez Bankası FED Temmuz Toplantısı 30 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. Toplantı 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek ve FED Başkanı Powell kameraların karşısına geçerek dünyanın beklediği faiz kararını açıklayacak. Toplantının saati bilinmiyor. 

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ezgi'yi kızdıran anne ihmali
Aleyna Tilki'nin heykeli için hazırlıklar tamam
Hadise: Kadın sanatçıların arkasındayım
Amine'ye özel koruma
Rocky Balboa bu defa göçmen yetiştirecek
<p>Rusya’da önümüzdeki Eylül ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler için meclis üyelik adaylıkları

Rusya´da Muhalif Lider Zehirlendi İddiası Ortalığı Karıştırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor!