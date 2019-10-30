Fed faiz kararı Ekim ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirirse ne olur? Gözler bu kararda

Fed faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu arama motorunda yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. Amerikan Merkez Bankası 'nın faiz kararı heyecanla bekleniyor. Ekim ayında Merkez Bankası'nın yaptığı toplantıda 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi.İndirim sonrası piyasalar hareketlendi. Fed faiz indirirse ne olur? merak ediliyor. İşte fed faiz toplantısına ilişkin detaylar..

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD merkez Bankası'nın (Fed) internet sitesinde yayınlanan programa göre, Ekim 2019 Fed faiz toplantısı 29- 30 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Faiz karası ise 30 Ekim 2019 'da (bugün) açıklanacak. Faiz kararı saat 21.00'da dünya kamuoyuna duyurulacak.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Ülkemizde dolar kuruna etkisi nedeniyle önem taşıyan FED toplantısında faiz indirim bekleniyor. Faiz indirimi beklentilerini güçlendiren Chicago FED Başkanı Charles Evans, ABD zayıf verilerine işaret ederek faiz indirimi yönündeki görüşünü belli etti.

FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR NE OLUR?

Fed faiz kararı sonrası dolar kuru ile altın fiyatlarının düşüşe geçmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirildi. Merkez Bankası politika faizini 2.5 puanlık indirimle yüzde 14'e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada, "Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır." denildi.

2019 YILI FED TOPLANTI TARİHLERİ ŞU ŞEKİLDE:

1. Toplantı: 29 Ocak - 30 Ocak

2. Toplantı: 19 Mart - 20 Mart

3. Toplantı: 30 Nisan - 1 Mayıs

4. Toplantı: 18 Haziran - 19 Haziran

5. Toplantı: 30 Temmuz – 31 Temmuz

6. Toplantı: 17 Eylül - 18 Eylül

7. Toplantı: 29 Ekim - 30 Ekim

8. Toplantı: 10 Aralık - 11 Aralık