Fed faiz toplantısı ne zaman? Eylül Fed toplantı tarihi nedir?

Fed faiz toplantısı ne zaman? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Türkiye için büyük önem taşıyan Merkez Bankası faiz toplantısı Eylül 2019 PPK toplantısı yarın yapılacak. Amerikan Merkez Bankası Fed’ in Eylül 2019 faiz kararı toplantısına da az bir süre kaldı.FED Temmuz Toplantısı 30 -31 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı ve Federal Rezerv Sistemi olarak bilinen Fed 11 yıl sonra faiz indirmişti. Fed faiz toplantısı ne zaman, toplantı tarihi nedir? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed’ in bu yılki 6’ncı toplantısı 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak. Fed’ in 2019 yılında 2 toplantı daha yapması bekleniyor.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

31 Temmuz Çarşamba günü Fed faiz indirimine gitti. 11 yıl sonra faiz oranını %0,25 indiren Fed’in bu kararı hem Türkiye hem de Dünya gündeminde çok konuşulmaya başladı.

Fed'in faizleri beklendiği üzere 25 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 5.52'den 5.55 üzerine çıktı.

Dolar kuru 31 Temmuz sabahı 5.5620 seviyesinde güne başlayıp 5.55'in altına inerken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.20 ve 6.75 TL altından el değiştiriyor.

Fed'in faizleri beklendiği üzere 25 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 5.52'den 5.55 üzerine çıktı

Fed kararında bu hafta 25 baz puan indirime yüzde 77, 50 baz puanlık indirime yüzde 23 ihtimal tanınıyor. Her iki ihtimal de TL için orta vadede olumlu olarak değerlendiriliyor. Yapılacak faiz indirimi aynı zamanda Fed'in 10 yıl sonra atacağı ilk gevşeme olacak.

FED'DEN 11 YIL SONRA GELEN İLK FAİZ İNDİRİMİ

ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çektiğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını bildirdi.

Bankanın kararıyla fonlama oranı yüzde 2,00 - 2,25 aralığına çekilmiş oldu.

Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarında ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir seviyede olduğu belirtildi.

Tutanaklarda komitenin büyümeyi maksimum seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediği belirtilirken, "Küresel ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüme ilişkin göstergelerin ve yumuşayan enflasyon baskılarının ışığında komite faiz oranını yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına düşürmeye karar verdi. Bu eylemimiz komitenin ekonomik aktivitenin sürdürülmesi ve güçlü istihdam piyasası koşullarının sağlanmasını ve enflasyonun komitenin yüzde 2,0 hedef seviyesine getirilmesini desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda, "12 aylık bazda, toplamdaki enflasyon ve yiyecek ve enerji dışındaki enflasyon yüzde 2 seviyesinin altında." değerlendirmesinde bulunulurken, komitenin gelecekte faiz oranlarının belirlenmesi konusunda ekonomik görünüme ilişkin verileri ve gelişmeleri izlemeye devam edeceği kaydedildi.

Komiteden sadece Kansas City Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren faiz indirimine karşı oy kullandı.

Fed faiz indirim kararıyla finans krizinden bu yana ilk kez faiz indirmiş oldu.