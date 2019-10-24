Fed faiz toplantısı Ekim 2019 ne zaman? Fed faiz indirimi yapacak mı?

Fed faiz toplantısı Ekim 2019 ne zaman? sorusu merak edilen konular arasına girdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) 2019 yılı faiz kararını vereceği toplantı programının tarihlerini duyurmuştu. Türkiye için büyük önem taşıyan Merkez Bankası faiz toplantısı Ekim 2019 PPK toplantısı bugün yapıldı. Merkez Bankasının ardından Fed faiz toplantısı Ekim 2019 tarihi merak edilmeye başladı. İşte toplantı tarihi..

FED FAİZ TOPLANTISI EKİM 2019 NE ZAMAN?

ABD merkez Bankası'nın (Fed) internet sitesinde yayınlanan programa göre, Ekim 2019 Fed faiz toplantısı 29- 30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2019 yılı Fed Toplantı Tarihleri

1. Toplantı: 29 Ocak - 30 Ocak

2. Toplantı: 19 Mart - 20 Mart

3. Toplantı: 30 Nisan - 1 Mayıs

4. Toplantı: 18 Haziran - 19 Haziran

5. Toplantı: 30 Temmuz – 31 Temmuz

6. Toplantı: 17 Eylül - 18 Eylül

7. Toplantı: 29 Ekim - 30 Ekim

8. Toplantı: 10 Aralık - 11 Aralık

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Ülkemizde dolar kuruna etkisi nedeniyle önem taşıyan FED toplantısında faiz indirim bekleniyor. Faiz indirimi beklentilerini güçlendiren Chicago FED Başkanı Charles Evans, ABD zayıf verilerine işaret ederek faiz indirimi yönündeki görüşünü belli etti.



EYLÜL AYI FED FAİZ TOPLANTISINDA NE KADAR İNDİRİM YAPILMIŞTI?

Amerika Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan faiz indirimine gitti. Politika faizi yüzde 1.75-2.00 aralığına indi.

Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.

Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.

Karar öncesi 5,66'dan işlem gören Dolar/TL paritesi 5,67'den işlem gördü.