Fed faiz toplantısı 2020 ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz toplantısı 2020 ne zaman? sorusu yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 16 Ocak'ta açıklandı. Banka Politika Faizini 75 baz puan düşürerek yzde 11,25'e çekti. Piyasalar bu haberin ardından gözlerini FED'e çevirdi. Fed'den yapılan açıklamaya göre, FOMC gelecek yıl da bu yıl olduğu gibi sekiz toplantı gerçekleştirilecek.Fed faiz toplantısı 2020 ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

FED FAİZ KARARI 2020 NE ZAMAN?

2020 yılının ilk FED toplantısı 28-29 Ocak 2019 tarihinde düzelenecek. Toplantıdan sonra faiz indirimi belli olacak.

FED 2020 TOPLANTI TARİHLERİ

Fed'in açıkladığı takvime göre, 2020 yılında FOMC toplantı tarihleri şu şekilde olacak:

28-29 Ocak

17-18 Mart

28-29 Nisan

9-10 Haziran

28-29 Temmuz

15-16 Eylül

4-5 Kasım

15-16 Aralık

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE KADARDI?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında tutulduğu bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oybirliği ile alındığının belirtildiği açıklamada, işgücü piyasasının güçlü kaldığı ve mevcut faiz oranlarının ekonomik büyümeyi destelemek için uygun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, küresel gelişmelerin ve enflasyonun izleneceğine dikkat çekilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verilmedi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı, ortalama faiz beklentisinin ise 2019 için yüzde 1,6 (önceki yüzde 1,9), 2020 için 1,6 (önceki 1,9), 2021 için yüzde 1,9 (önceki yüzde 2,1) ve 2022 için de yüzde 2,1 (önceki 2,4) olduğu paylaşıldı.

Açıklamada, bu yıl işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,6, 2020 için yüzde 3,5, 2021 için ise yüzde 3,6 olduğu, bankanın para politikasının yüzde 2'lik enflasyon hedefi için uygunluk gösterdiğinin altı çizildi.

Fed açıklamasında, yatırım ve ihracatın zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, ekonomik verilerin yakından izlendiği belirtildi.

Fed yetkilileri büyüme tahminlerini değiştirmeyerek, ABD ekonomisi bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,2'de, 2020 büyüme tahminini yüzde 2'de, 2021 büyüme tahminini ise yüzde 1,9'da tutmaya devam etti.

Bu yıl 3 kez faiz indirimine giden Fed, temmuzda politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.