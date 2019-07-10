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Fed Başkanı'ndan kritik sinyal: ABD'yi de etkileyebilir

Fed Başkanı'ndan kritik sinyal: ABD'yi de etkileyebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir." dedi.

Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Powell, temel ekonomik görünümün güçlü seyretmeye devam ettiğini, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun, komitenin yüzde 2 hedefine doğru zaman içerisinde ilerleyeceğini söyledi. 

Powell, "Buna rağmen son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir. Dahası ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meseleleri henüz çözümlenmedi." ifadelerini kullandı.

ABD'de zayıf enflasyonun halihazırda tahmin edilenden daha kalıcı olabileceği uyarısında bulunan Powell, "Bu gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Bunların ABD ekonomisi ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Fed, Libra ile ilgili endişeleri çözme yönündeki çabaları koordine ediyor"

Jerome Powell, Fed'in haziran ayındaki toplantısından bu yana ABD ekonomisindeki belirsizliklerin ticaret gerilimlerinin de etkisiyle arttığını, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin ABD ekonomisinin görünümü üzerinde baskı yarattığını vurguladı. 

Powell, haziran ayına ilişkin güçlü istihdam verilerinin Fed'in bakışını değiştirip değiştirmediğine ilişkin soru üzerine, "Sorunuza doğrudan bir cevap vereyim; hayır." ifadesini kullandı.

Facebook'un piyasaya sürmeye hazırlandığı "Libra" adı verilen para birimine ilişkin ciddi endişeleri olduğunu dile getiren Powell, Fed'in, Libra ile ilgili endişeleri çözme yönündeki çabaları koordine ettiğini söyledi.

"Başkan Trump 'git' derse tabii ki gitmem"

Fed Başkanı Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alabileceğine ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Başkan Trump 'git' derse tabii ki gitmem. Kanun, bana 4 sene boyunca bir süre verdi ve ben bu süre boyunca hizmet edeceğim." diye konuştu.

Powell'ın konuşması, Fed'in, güçlü çıkan istihdam verilerine karşın 30-31 Temmuz'daki politika toplantısında borçlanma maliyetlerini düşürmeye hazırlandığı yönündeki piyasa görüşünü destekledi.  

(AA)

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