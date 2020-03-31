Fed açılımı nedir? Fed nedir? İşte son dakika Fed haberleri

FED açılımı nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Coronavirüse karşı FED'den yeni bir adım geldi. Fed, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattığını duyurdu. Yabancı bankalar, ABD Doları takası için Hazine menkul kıymetlerini kullanabilecekler. Fed'in yeni geri alım anlaşması kolaylığı 6 Nisan'da başlayacak, en az 6 ay sürecek.

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ABD Merkez Bankası ( Fed)yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlatıyor. Yabancı bankalar, ABD Doları takası için Hazine menkul kıymetlerini kullanabilecekler. Fed'in yeni geri alım anlaşması kolaylığı 6 Nisan'da başlayacak, en az 6 ay sürecek.

FAİZ İNDİRİMİNDE ÖNCÜ OLDU

Koronavirüs salgını sebebiyle finansal piyasalarda yaşanan panik havasını dağıtmak ve krizin ekonomiler üzerinde daraltıcı etkisini hafifletmek adına merkez bankaları art arda faiz indirdi. Fed öncü oldu. Fed, 3 Mart'ta sürpriz bir kararla fonlama faiz oranını 50 baz puan indirimle yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Piyasada korku endeksi olarak bilinen VIX’in Lehman Krizi zamanlarında gördüğü 75 seviyesine çıktığı 12 Mart'ta Fed ikinci kez sürpriz kararla fonlama oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdü. Böylece Fed tarihinde ilk kez iki FOMC toplantısı arasında iki acil toplantısını yapmış oldu.

FED AÇILIMI NEDİR?

Federal Reserve adını alan kurumun kısa adı olarak kullanılmakta olan FED, kurum olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankasıdır. Her ülkenin kendi ülkesine ait yerel para biriminin kendi ülkesinde bulunan merkez bankası tarafından kontrol edildiği ve yönetildiği dikkate alınırsa bu noktada FED’in de dünyanın en çok kullanılan para birimi olan doların kontrolünü üstlenen kurumu olduğunu bilmek gerekir.