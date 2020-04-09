Faz ne demek? 2. ve 3. faz yardım başvuruları ne zaman? İşte yanıtı

2. ve 3. faz yardım başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldığı canlı yayında ihtiyaç sahiplerine yapılacak sosyal yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan ilk faz yardımında 2 milyon 111 bin haneye 1000 TL yardım yapıldığını açıklayan Bakan Selçuk, bu süreçte yardım yapılmamış ihtiyaç sahibi aile kalmasın diye 2. faz ve 3. faz yardım yapacaklarını söyledi.

2. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN YAPILACAK?

2. faz sosyal yardım ödemeleri 2.3 milyon haneye yapılacak. 2. faz için daha kriterlerin belli olmadığını, belirlenme aşamasında olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bakanlığımızın web sitesinden açıklamalar yapılacaktır. Dolayısı ile başka bir duyurulara, Whatsapp mesajlarına itibar etmemelerini rica ediyoruz." dedi.

Bakan Selçuk "Koronavirüs süreci başladığında bütün bakanlıklarımız yoğun bir çalışma sürecine girdi. Biz de bu süreç başladığından itibaren vatandaşlarımıza sosyal hizmetlerimizin ulaştırılmasında canla başla çalışıyoruz." açıklamalarında bulundu.

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Faz 3 talep bazlı olacak. İlk faz ve ikinci fazda başvuru alınmamasına karşın 3. fazda vatandaşların başvuruları alınacak. Bakan Selçuk "Faz 3 için altyapı yani web site çalışmaları henüz tamamlanmadı. Onu da açıklayacağız." dedi. Bakan Selçuk hem başvuru hem de ödeme tarihlerini de açıklayacaklarını belirtti.

FAZ NE DEMEK?

Faz, kısım ve evre anlamlarına geliyor.