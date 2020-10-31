Fay hattındaki kentin DASK karnesi zayıf... İzmir'in yüzde 56'sı depreme karşı sigortalı

Depremin vurduğu İzmir, deprem gerçeğini Türkiye gündemine yeniden taşıdı. Devletin tüm kurumları bölge için seferber olurken veriler, İzmir’in yüzde 56’sının deprem sigortası olduğunu ortaya koydu. Verilere göre 1. deprem bölgesinde olan İzmir’de 1 milyon 120 bin konutun 634 bini deprem sigortası yaptırmış durumda. Tüm Türkiye genelinde ise zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, sigortalılık oranı ise yüzde 56 oldu.

DASK bugüne kadar, 220 milyon TL’si Elazığ’da yaşanan son depremde olmak üzere 20 yılda toplam 440 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Sigortalılık oranı Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya’da yüzde 80’in üzerinde seyrediyor. DASK, zorunlu deprem sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor. DASK, zorunlu deprem sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlıyor.

SANAYİ DEVLERİNDE ÜRETİM AKSAMADI

Deprem sonrası İstanbul’dan sonra sanayinin önemli merkezlerinden olan İzmir’de üretim yapan tesislerde önemli bir aksama olmadı. Bölgede üretim yapan şirketlerden dün Borsa’ya peş peşe yapılan açıklamada üretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. Ege Endüstri ve Ticaret AŞ’den yapılan açıklamada üretim tesislerinde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmediğini belirtilirken İzmir Demir Çelik Sanayi’den Borsa’ya yapılan açıklamada ise “Aliağa İlçesinde bulunan tesislerimizin üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmamıştır” denildi.

KATILIM BANKALARINDAN KOLAYLIK



Türkiye Katılım Bankalar Birliği (TKBB), deprem sonrası acilen toplanarak afetten etkilenen vatandaşlara destek olunması kararı aldı. TKBB, ödeme güçlüğü çeken müşterilerden gelecek yeniden yapılandırma, vade uzatımı gibi taleplerin imkanlar dahilinde dikkate alınarak hızlı bir şekilde yerine getirilmesini, çek ve senetlerin ödenememesi, geri ödemelerin zamanında yapılamaması gibi gelecekte oluşabilecek sorunların değerlendirilmesinde mücbir sebep halinin dikkate alınmasını tavsiye etti.

OPERATÖRLERDEN ÜCRETSİZ HİZMET



İzmir’de meydana gelen deprem sonrası, iletişim operatörlerinden ‘ücretsiz hizmet’ açıklaması geldi. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell, Twitter üzerinden yaptıkları duyurularla, abonelere ücretsiz konuşma ve internet yükleneceğini açıkladı.