Fatura limiti değişti... Elektrik tarifesinde artık herkes serbest

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini, bin 200 kilowatt saate düşürdü. Böylece aylık elektrik faturası 75.11 lira ve üzerinde olan tüketiciler, şirketlerle özel sözleşme yapıp indirimli elektrik alabilecek. Limit düşünce tüketicilerin yüzde 97.4’ü serbest oldu. Artık neredeyse tüm tüketiciler cep telefonundaki gibi tarife değiştirebilecek.

BİR FATURA CEPTE KALIYOR



Elektrik aboneliğini taşıyan tüketiciye yüzde 7-32 aralığında indirim uygulanıyor. Hesaplamalara göre yapılan en düşük indirimle bile yılda 1 aylık fatura bedeli cepte kalıyor. Encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım’ın verdiği bilgiye göre şu anda piyasada ortalama indirim miktarı yüzde 17 civarında. Son düzenlemeyle 4 milyon abonenin daha serbest tüketici olduğunu belirten Kırım, “Artık neredeyse herkes serbest tüketici oldu” dedi.

ZAMSIZ TARİFE İMKANI



Sözleşmelerin genelde 1 yıllık ve iki türlü yapıldığını anlatan Kırım bunlardan ilkinin ‘sabit fiyatlı’ tarife olduğunu belirtti. Kırım’ın verdiği bilgiye göre bu tarifeyi seçen tüketici fiyat artışlarından etkilenmiyor. Diğeri ise ‘indirimli tarife’ sözleşmesi. Bu sözleşmeyi seçenler şayet zam geldiyse aldığı indirim aynı oranda devam ediyor. İndirimli elektrik için prosedür ise piyasadaki şirketlerden teklif almakla başlıyor. Eski aboneliğin sonlandırılması süreci ise 1 ay içinde tamamlanıyor.

YÜZDE 32 İNDİRİM ALAN BİLE VAR



Encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım serbest tüketici sözleşmesi imzalayan abonelerden bugüne kadar elde edilen en yüksek indirimin yüzde 32 olduğunu söyledi. “İndirim rekoru gece tüketicisi olan bir ecza deposunda” diyen Kırım ayrıca benzin istasyonlarının da gece tarifesiyle yüksek oranda indirimler aldığını söyledi.

SERBEST ABONE YENİDEN ARTIYOR



Serbest tüketici 5 milyona dayanmıştı. Dolar yükselince şirketler tek taraflı feshe gitmiş ve düşüş yaşanmıştı. Ancak şimdi tek taraflı fesih yasak.



TEK TARAFLI FESİH YOK



Serbest tüketici olmanın birçok avantajı beraberinde getirdiğini anlatan Kırım’ın verdiği bilgiye göre EPDK tarafından yapılan son düzenlemelerle birlikte tedarikçi değişikliği hiç olmadığı kadar kolay ve güvenli bir hale geldi. Serbest tüketici sayısı Ekim 2017’de ise 5 milyona dayandı.

EPDK YASAKLADI



Ancak dolar yükselince şirketler sözleşmeleri tek taraflı feshetmeye başladı. Kısa sürede serbest tüketici sayısı 180 binlere indi. Bunun üzerine EPDK tek taraflı feshi yasakladı. Böylece tüketici, tedarikçinin vaat ettiği fiyatın değişmeyeceğini bilerek güvenle sözleşme imzalamaya başladı. Ayrıca uzaktan mesafeli sözleşme imkanı getirilerek süreç kolaylaştırıldı. Öte yandan cayma bedelilinin de sağlanan indirimi geçmemesi hükme bağlandı.