Fatih'in derinlerdeki gözü Kaşif işbaşı yaptı

Yerli denizaltı robotu Kaşif sondaj gemilerinin derinlerdeki gözü olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak” dedi.

Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Dönmez “Tedarikçilerimiz ‘Biz bunu yaparız’ dediler. İşbirliği imkânlarımızı ele aldık ve hızlı bir çalışma içerisine girdik. Sektörde ROV olarak bilinen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı sistemi ‘Kaşif’i böylece milli petrol ve doğalgaz sektörüne kazandırdık” dedi.

Vatandaşlar Kanun’nin Boğaz’dan geçişini bayraklarla selamladı.

DALGIÇLARIN İŞİNİ YAPACAK



Derin deniz sondajlarının yüksek teknoloji isteyen operasyonlar olduğunu anlatan Dönmez “Kaşif yüzlerce metre derinlikte bir dalgıcın işini yapacak. Gerekli olan video verilerini ana kumandaya aktarıyor” dedi.

KANUNİ ÇANAKKALE’Yİ GEÇTİ



Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan ‘Kanuni’ gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait “Kurtarma-9” isimli römorkör tarafından çekilen gemiye sahil güvenlik botları da eşlik etti. Römorkörler geçiş sırasında su sıkıp korna çalarak, vatandaşlar da sahilde Türk bayrakları ile gemiyi selamladı. Bu sırada boğaz, çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kanuni’nin bugün İstanbul’da olması bekleniyor. Karadeniz’de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni, ilk olarak İstanbul’da Haydarpaşa Limanı’na ulaşacak. İstanbul Boğazı’ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak’taki Filyos Limanı’na ulaşması bekleniyor. Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz’e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.