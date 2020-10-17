Fatih Sondaj Gemisi özellikleri nelerdir? Fatih Sondaj Gemisi kaç metre?

Bugün Başkan Erdoğan, Türkiye doğalgaz rezervinin toplamda 405 milyar metreküp olarak açıkladı. Karadeniz'de sondaj çalışmalarında devam eden Fatih Sondaj Gemisi özellikleri merak edildi. Kendi sınıfında 16 gemi arasında ilk 5'te yer alan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye’nin ilk operasyonel sondaj gemisi ünvanına sahiptir.

FATİH SONDAJ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yüksek teknolojiye sahip gemiler için kullanılan 6. nesil seviyesinde bulunan Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasında dünyanın en iyi ilk 5 gemisi arasında yer almaktadır. Dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, 12 bin 120 m (40.000 ft) derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih, ultra derin deniz sondaj gemisi özelliğine sahiptir.

Gemi, 229 m (751.9 ft) uzunluğa, 36 m (118 ft) genişliğe ve 51 bin 283 gros ton ağırlığa sahiptir. 64 m yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kuleleri 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahiptir. 34 bin 256 detveyt kapasiteye sahip geminin maksimum hızı 8.6 kn (15.9 km/s), serviste ise 7.2 kn (13.3 km/s)’tir. Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunmaktadır.